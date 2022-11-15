Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В Северной столице дорожные службы комитета по благоустройству досрочно перешли на зимний режим работы. Технику переоборудовали под уборку снега, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

В Петербурге утро 15 ноября стало снежным. Это первый день уходящей осени, когда на поверхности земли образовался более устойчивый снежный покров. В связи с этим дорожные службы города переориентировались на зимнюю уборку.

Городские дороги начали посыпать противогололёдными материалами. Чистить дороги и тротуары вышли 633 единицы техники. К ним присоединились вышли 880 работников ручного труда.

Помимо комитета по благоустройству, к уборке города подключился и жилищный комитет. Убирать внутриквартальные территории жилищно-коммунальные службы начали с раннего утра. Специалисты очищают подходы к домам, контейнерным площадкам и остановкам транспорта.

Напомним, что в Петербурге за минувшую ночь выпало почти 15% месячной нормы осадков. Мокрый снег будет идти в городе всю первую половину дня.

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