Анкара, , 10:51 — REGNUM Гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которую подозревают в совершении теракта в Стамбуле, обучалась в «разведшколе», где давали уроки американские военные. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

Стамбул (сс) Abu Zarr

Альбашир 13 ноября на такси покинула район улицы Истикляль в центре Стамбула, где произошёл взрыв. После задержания женщина призналась в связях с запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Террористка рассказала, что прошла обучение в так называемой разведывательной школе РПК в Айн аль-Арабе (Кобани), где также давали уроки американские солдаты в Сирии, и что её готовили как офицера специальной разведки», — говорится в публикации.

В доме, где скрывалась Альбашир, прошёл обыск. В результате изъяты паспорт, крупная сумма денег, цифровые устройства и материалы по организации теракта. По подозрению в связях с Альбашир задержаны ещё 48 человек.

Альбашир также рассказала, что её инструктировал человек, близкий к Ферхату Абди Шахину, главарю террористической организации PKK/YPG/SDG в Айн-аль-Арабе, также известному как Мазлум Кобани. В Турцию женщина въехала незаконно через Африн-Адлиб четыре месяца назад. По Стамбулу она передвигалась вместе с мужчиной, входящим в группировку, чтобы выглядеть как супруги.

Издание отмечает также, что Альбашир пообещали переправить в Грецию, но на самом деле намеревались убить в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек стали жертвами взрыва на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Ещё 81 человек пострадал.

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