Луганск, , 10:50 — REGNUM Вооружённые формирования преступного режима Киева в ночь на 15 ноября обстреляли населённый пункт Денежниково в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 15 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

Уточняется, что обстрел Денежниково со стороны киевских боевиков был осуществлён в 01:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что тела своих погибших на линии соприкосновения в Запорожской области во время режима тишины не забирают боевики ВСУ.