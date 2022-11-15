Якутск, , 10:57 — REGNUM Более 1,9 тыс. обращений о льготах для семей участников спецоперации в учреждениях образования поступило от жителей Якутии. Заявления принимают по линии министерства образования и науки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе республики.

Мобилизация Правительство Приангарья

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В том числе поступают заявки на освобождение от оплаты за посещение детских садов, бесплатное питание в школах, целевое обучение и дополнительную стипендию. Кроме того, родственники военнослужащих просят предоставить их детям путёвки в летние лагеря.

«На текущий момент одобрено 497 заявок на предоставление бесплатных путёвок в детские оздоровительные лагеря», — отметила первый замминистра образования и науки республики Алевтина Аргунова.

Как сообщало ИА REGNUM, десятипроцентными скидками в аптеках могут пользоваться с 17 ноября семьи военнослужащих, призванных из Якутска для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Родственники бойцов получат специальные дисконтные карты, которые будут действовать в 25 аптеках города.