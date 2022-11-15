Шебекино, Белгородская область, 15 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок Ленинский Шебекинского городского округа 15 ноября. Об этом в своём тг-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграмм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

Снарядами повреждено остекление одного частного домовладения. Пострадавших нет. Накануне из-за обстрела посёлок оказался без газоснабжения и электричества, энергетики к 15 ноября восстановили подачу ресурса.

«К восстановлению газоснабжения смогут приступить только после разминирования», — уточнил глава региона.

Оперативные службы находятся на месте.