Омск, , 10:47 — REGNUM Очередная группа мобилизованных военнослужащих отправилась из Омской области в зону спецоперации. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в областном правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Военнослужащие отправились к местам выполнения боевых задач после комплексной подготовки. Практические занятия по боевому слаживанию проходили на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Резервистов обучали инструкторы с боевым опытом. Церемония отправки бойцов в зону СВО состоялась 15 ноября на автодроме этого военного вуза.

Мобилизованных поблагодарил губернатор региона Александр Бурков. «В нашей стране воинский долг всегда был делом чести. Наши прадеды и деды в своё время встали единым фронтом против фашизма и победили. Помните, что в ваших жилах течёт кровь победителей», — отметил он.

Бурков добавил, что Россия сегодня вновь сражается с нацизмом, противостоит Западу, «который пытается ослабить наши государства и навязать нам свои порядки».

«Возвращайтесь живыми и здоровыми. Мы вас ждём, и ваши близкие тоже. С Богом, дорогие бойцы!» — сказал глава региона.

После торжественной части Бурков пообщался с рядовыми и командирами одного из подразделений. Он поинтересовался, как прошло обучение. Мобилизованные уверяют, что настроение у них боевое. «Семьи переживают, ждут. Конечно, держим связь», — добавили они.

По данным облправительства, перед отправкой в воинские части бойцы получили полную экипировку. В дорогу им выдали сухпайки из расчёта на несколько дней. Получили бойцы и дополнительный комплект обмундирования. В него вошли утеплённые сапоги, спальный мешок, спортивная сумка, туристический коврик, фонарик с батарейками, пять пар тёплых носков. Выдали военнослужащим и наборы медикаментов.

Областное правительство выделило на каждое подразделение оргтехнику и квадрокоптер.

Как сообщало ИА REGNUM, каждому мобилизованному из Омской области власти обещали выплатить по 100 тысяч рублей. Мобилизованным и их семьям в регионе помогают не только власти, но и общественные деятели, предприниматели, волонтёры и неравнодушные омичи.

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