15 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 14 ноября на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняли резолюцию о том, что Российская Федерация должна платить «репарации» киевскому режиму.

Оксана Переможенко, , 17:21 — REGNUM На сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 ноября приняли резолюцию о том, что Российская Федерация должна платить «репарации» киевскому режиму. Соответствующий документ поддержали 94 страны, против 14 стран, 73 страны воздержались.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, почему ООН не приняла резолюцию о том, чтобы США и НАТО выплатили репарации тем странам, в которые они вторгались. Другие отметили, что резолюция носит рекомендательный характер. Иные считают, что цель этой резолюции — узаконить присвоение украденных российских активов.

«Так кто проголосовал, те и платят», — написал Alex G.

«Так репарации должна платить проигравшая сторона. Вроде как еще военные действия идут, никто не подписывал капитуляцию», — пишет Anastasiya.

«Я вас умоляю. Резолюции ООН имеют рекомендательный характер, и выполнять эти резолюции никто не обязан», — добавил Михаил.

«Так они намекают на те активы РФ, которые уже заморожены. Зеленский, я думаю, их и выпрашивает», — отметила Natalia.

«Сегодняшняя ООН полностью порабощена англосаксами. Понятное дело, что такие резолюции не в её компетенции и в принципе носят рекомендательный характер. А так да, логика американцев понятна: легитимизировать способы присвоения уже украденных у нас активов. У них деньги на [киевский режим] заканчиваются, поэтому они придумали гениальнейший ход — украсть наши деньги и за счёт них финансировать киевскую хунту. Но ведь в мире все понимают, что стоит только создать прецедент, как поднимется целая волна таких «репараций», и как бы не прилетело бумерангом», — написал Андрей Н.

«А по аналогии та же самая ООН не хочет проголосовать за возмещение ущерба Ливии, Ираку, Сирии, Афганистану? Или это другое?» — задался вопросом Сергей.

Война в Сирии Jordi Bernabeu Farrús

«ООН, как и ОБСЕ, давно изжили себя. Так что пусть выдумывают дальше», — отреагировала Ирина Т.

«Какая ООН, такие и резолюции. Бесполезная, изжившая себя организация на подтанцовках у американцев», — добавил A. D.

«Если заберут у нас деньги, можно считать, что [территорию б. УССР] мы оплатили, она наша, заверните», — с сарказмом пишет Lariss I.

«А что, Ливии, Афганистану, Югославии уже все выплатили?» — поинтересовалась Ольга.

«Ладно, чёрт с ним. Не спорьте, я заплачу. Что делать? Отдаю высоколиквидные активы: мёртвого осла уши, рукава от жилетки и дырку от бублика (размер XXXL). Берите оптом, на сдачу всей Европой перезимуете», — смеется Андрей Д.

«Примерно так же, как Израиль 50 лет выплачивает Палестине», — не без сарказма отметил Serge.

«Тогда и Германия пусть Польше репарации платит. И всей Европе с Россией — тоже. Кстати, а Британия — своим бывшим колониям. А США — коренным американцам, а то что-то они отказываются всё время. Или это другое?» — написала Ольга К.

«Геранью» получат свои репарации», — иронизирует Добрый Дробовик.

«Зачем только этот цирк устроили?» — не понимает Светлана.

«Вот со странами, проголосовавшими за такую инициативу, нужно прекращать общение, запретить туда поездки и национализировать их бизнес в России. Полностью», — призвал Андрей.

«Надо в производство пустить. Туалетной бумаги. Отдельные серии. Резолюции ЕС, резолюции ООН, решения ЕСПЧ. Ну и прочих никчемных организаций русофобского характера…» — с сарказмом подытожил Александр.