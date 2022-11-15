Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Спорт не должен становиться инструментом для достижения политических целей, иначе он утратит объединяющую силу. Об этом 15 ноября заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Sven Teschke Томас Бах

«Если спорт станет ещё одним инструментом для достижения политических целей, он развалится», — сказал Бах.

По его словам, международный спорт должен основываться исключительно на спортивных правилах.

Он добавил, что если когда-нибудь политизация спорта будет нормой, то он не сможет быть единой силой.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Бах заявил, что МОК сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований.