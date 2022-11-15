Анкара, 15 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Американские военные обучали подозреваемую в совершении теракта в Стамбуле Ахлам Альбашир, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным СМИ, подозреваемая прошла обучение в разведшколе запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Учебное заведение расположено в сирийском городе Кобани, в нём давали уроки американские военные.

Во время допросов подозреваемая призналась, что в разведшколе в Кобани её готовили как офицера специальной разведки. По словам Альбашир, она получила инструкции по проведению теракта от близкого человека. Следуя установка, четыре месяца назад она нелегально прибыла в Турцию из Сирии и передвигалась по Стамбулу вместе с мужчиной, чтобы выглядеть как супруги.

В публикации отмечается, что террористку пообещали переправить в Грецию. Однако по информации турецких правоохранительных органов, готовилась ликвидация женщины.