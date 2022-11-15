Ереван, , 10:50 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с угрозами в адрес жителей ряда армянских городов. Об этом 15 ноября сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети Twitter.

Никол Пашинян Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он прокомментировал выступление Алиева 8 ноября с речью по случаю окончания войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Пашинян назвал её «угрожающей и агрессивной», так как азербайджанский лидер, будучи в военной форме, заявил, что города Сисиан, Горис, Капан и другие находятся в поле зрения Азербайджана.

«Армения понимает, что это значит. Это вопиющий акт терроризирования гражданского населения», — написал Пашинян.

Напомним, Алиев ранее неоднократно обвинял власти Армении в «затягивании» переговоров по мирному соглашению. Он также заявлял, что Азербайджан уже показал, на что способен.

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