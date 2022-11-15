Самара, , 10:51 — REGNUM Более 20 уголовных дел было возбуждено по материалам Самарской таможни за 10 месяцев 2022 года. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Таможня Popadius

Сообщается, что сотрудники Самарской таможни подвели промежуточные итоги по результатам проведенных в 2022 году проверок службой таможенного контроля после выпуска товаров в отношении участников внешнеэкономической деятельности.

Так, по материалам службы было возбуждено 363 дела об административных правонарушениях и шесть уголовных дел, другими контролирующими органами по материалам службы было возбуждено 13 дел об административных правонарушениях и 18 уголовных дел.

«По результатам проведенных таможенных проверок за 10 месяцев 2022 года было доначислено более 780 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что основные нарушения законодательства, которые допустили участники внешней торговли, были связаны с недостоверным заявлением сведений о таможенной стоимости. Это повлекло занижение сумм таможенных пошлин, сборов, налогов, которые подлежат уплате в бюджет.