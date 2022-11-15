Херсон, 15 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Власти Херсонской области назвали фейком информацию о заходе боевиков ВСУ в город Алёшки, расположенный на противоположном от Херсона берегу Днепра.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Заявления (киевской) стороны не соответствуют действительности. Обстрелы населенного пункта идут, но никаких войск (ВСУ) там не было, нет и не будет», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Там добавили, что это «фейк, которым киевская сторона пытается посеять смуту в умах людей».