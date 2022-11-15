Донецк, , 10:44 — REGNUM Киевский район Донецка был снова обстрелян вооружёнными формированиями бандеровцев. Об этом 15 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Гаубица M777 Lance Corporal Ray Lewis

Уточняется, что новый обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был осуществлён в 10:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб житель посёлка Лесного Елизовского района Камчатки Олег Леонидович Бондарь.