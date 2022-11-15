Бали, Индонезия, 15 ноября 2022, 10:42 — REGNUM В современном мире в эпоху фейковых новостей важно личное общение и личные контакты. Об этом сегодня, 15 ноября, заявил глава МИД КНДР Ван И, комментируя информацию о якобы госпитализации главы МИД России Сергея Лаврова.

«Фейковые» новости
«Фейковые» новости
Mike MacKenzie

По мнению Ван И, личное общение должно оставаться основным форматом обмена мнениями, несмотря на любые расхождения.

«Важно сидеть лицом к лицу, отказаться от таких неприличных форматов распространения ложной информации», — пояснил глава МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала 1видео с Сергеем Лавровым на фоне сообщений западных СМИ о якобы произошедшей его госпитализации.

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