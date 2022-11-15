Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В современном мире в эпоху фейковых новостей важно личное общение и личные контакты. Об этом сегодня, 15 ноября, заявил глава МИД КНДР Ван И, комментируя информацию о якобы госпитализации главы МИД России Сергея Лаврова.

Mike MacKenzie «Фейковые» новости

По мнению Ван И, личное общение должно оставаться основным форматом обмена мнениями, несмотря на любые расхождения.

«Важно сидеть лицом к лицу, отказаться от таких неприличных форматов распространения ложной информации», — пояснил глава МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с Сергеем Лавровым на фоне сообщений западных СМИ о якобы произошедшей его госпитализации.

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