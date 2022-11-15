Новосибирск, , 10:49 — REGNUM В Новосибирск на новогодние каникулы приедут школьники из Беловодского района Луганской Народной Республики. Делегация прибудет в Новогоднюю столицу России 21 декабря. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на аппаратном совещании 15 ноября заявил мэр сибирского города Анатолий Локоть.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На праздничные мероприятия, которые пройдут в Новосибирске в рамках проекта «Новогодняя столица России», мы намерены пригласить детей из подшефного Беловодского района Луганской Народной Республики, — сказал Локоть. — Мы занимаемся организацией приезда делегации, готовим программу пребывания. Совместно с министерством образования Новосибирской области, при поддержке губернатора, мы работаем над тем, чтобы у ребят надолго остались яркие впечатления от этой поездки».

Группа будет сформирована из 100 учащихся в возрасте от 9 до 13 лет и десяти сопровождающих. В Новосибирске они пробудут с 21 по 26 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирск подготовит более 1,5 тыс. подарков для детей Беловодского района ЛНР. С новогодними подарками также отправят книги на русском языке для детей разных возрастов.

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