Волгоград, , 10:42 — REGNUM Региональную выплату к 80-летию победы в Сталинградской битве установили в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе администрации региона.

Волгоград Александр Комаров © ИА REGNUM

По решению губернатора Андрея Бочарова по 100 тысяч рублей в первом квартале 2023 года получат постоянно проживающие на территории Волгоградской области участники Сталинградской битвы, а также лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1942 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях, награждённые медалью «За оборону Сталинграда».

По 10 тысяч рублей выплатят не вступившим в повторный брак вдовам защитников города-героя Волгограда, а также гражданам, имеющим статус «Житель осаждённого Сталинграда».

Сколько в регионе проживает ветеранов, которые входят в данные категории, власти не уточняют.