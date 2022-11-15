Томск, 15 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Томске семьи мобилизованных освободили от оплаты за муниципальные детские сады. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Томской области Томская область провожает мобилизованных

Кроме того, детей военнослужащих будут принимать в дошкольные учреждения вне очереди, в школах им предоставят бесплатные обеды.

«Осуществляется предоставление единовременной выплаты для семей мобилизованных и единовременной выплаты гражданам, призванным на военную службу по мобилизации», — отметили в мэрии.

Добавим, что для семей мобилизованных томичей в центре «Семья» организованы бесплатные консультации психолога.

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