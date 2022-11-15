Париж, , 10:39 — REGNUM Франция приняла около 106 000 беженцев с территории бывш. УССР, а предполагаемый бюджет в 2022 году составит около 600 млн евро, согласно отчету, опубликованному французскими депутатами Стеллой Дюпон и Матье Лефевром, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно отчету, число принятых лиц близко к 100 000 человек, цели, поставленной президентом Франции 15 марта 2022 года.

Министерство внутренних дел «оценивает сумму расходов в 579 млн евро», выделенных в 2022 году на прием беженцев в рамках миссии «иммиграция, убежище и интеграция». Эта сумма включает, в частности, 309,2 миллиона евро на проживание, 242,2 миллиона на пособие для лиц, ищущих убежища, и 13,8 миллиона на социальную поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон попросил своего китайского коллегу Си Цзиньпина помешать президенту Российской Федерации Владимиру Путину и убедить российского лидера вернуться за «стол переговоров».

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