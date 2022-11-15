Анкара, , 10:39 — REGNUM Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле Ахлам Альбашир за три для до случившегося проводила разведку на улице Истикляль, пишет газета Yeni Akit.

«Стало известно, что террористы, атаковавшие Таксим в воскресенье, провели подготовительную работу перед нападением», — пишет газета.

Согласно анализу записей камер видеонаблюдения и показаний задержанных, выяснилось, что Альбашир приехала в Таксим за три дня до теракта и вместе с членом террористической организации провела разведку на улице Истикляль, пишет Yeni Akit.

После взрыва бомбы Альбашир скрылась с места происшествия на такси.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Стамбуле произошёл теракт, в результате которого погибли шесть человек, ещё 81 получил ранение. Среди пострадавших — трое граждан России. В исполнении теракта подозревается гражданка Сирии, связанная с РПК.

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