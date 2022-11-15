Петропавловск-Камчатский, 15 ноября 2022, 10:38 — REGNUM В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб житель посёлка Лесного Елизовского района Камчатки Олег Леонидович Бондарь. Об этом 15 ноября сообщил официальный телеграм-канал мэрии района.
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Олег Бондарь принимал участие в СВО в качестве добровольца. В звании старшего сержанта он был стрелком десантно-штурмового отделения 40-й отдельной бригады морской пехоты.
Администрация района выразила соболезнования семье погибшего и пообещала оказать всю необходимую помощь и поддержку.
Как сообщало ИА REGNUM, киевские власти запускают фейки о взятии города Алешки Херсонской области, утверждения не соответствуют действительности. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона.