Владивосток, 15 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Владивостока 15 ноября удовлетворил иск прокурора Приморья Сергея Столярова и обратил в доход государства более 340 млн рублей незаконной прибыли известного политика, топ-менеджера, экс-депутата Госдумы IV и V созывов Василия Усольцева.

Primorsky.ru Василий Усольцев

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В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства и в суде установлено, что Василий Усольцев будучи депутатом, лично и через подконтрольные ему организации, вёл коммерческую деятельность. При помощи подставных лиц он учредил несколько компаний, через которые с 2001 по 2011 год выкупил акции ОАО «ГМК «Дальполиметалл», который находится в Дальнегорске Приморского края.

Позже через подконтрольные ему фирмы он избавился от акций, тем самым в результате незаконной предпринимательской деятельности бывший депутат получил доход в размере более 345 млн рублей. При этом в декларациях о доходах его не указывал.

Решение суда в законную силу не вступило, пишут региональные СМИ и телеграм-каналы. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовные дела о «золотом бизнесе» Василия Усольцева получили развязку — к судимости 2018 года в апреле 2021 года добавилась ещё одна. Решение суда на этот раз оказалось более мягким, в пользу подсудимого сыграл факт заключения соглашения о досудебном сотрудничестве, а также ранее изъятый бизнес. Суд приговорил Василия Усольцева к двум годам условного срока и штрафу в 500 тыс. рублей.