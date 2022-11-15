Семьям мобилизованных в городе в Якутии раздали продукты питания
Сунтарский район, Якутия, 15 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Продуктовые наборы получили родственники военнослужащих в Сунтарском районе Якутии. Людям раздали более 250 кг говядины, тонну картофеля и 40 килограмм сливочного масла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в оперативном штабе республики.
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Помощь семьям оказали работники сельского хозяйства муниципалитета. Родным военнослужащих также помогают по хозяйству, в бытовых и юридических вопросах, оказывают психологическую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, семьям мобилизованных из Якутска раздали более 30 тонн овощей. Эта мера — одна из пяти дополнительных, которые в столице Якутии предусмотрели для родственников военнослужащих.