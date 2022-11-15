Орел, , 10:36 — REGNUM Заместитель губернатора Орловской области, глава представительства региона в правительстве России Антон Старосельский может покинуть пост. Об этом 14 ноября сообщили местные СМИ.

Правительство Орловской области Марина Каширская © ИА REGNUM

По информации «Орловских новостей», Старосельский уже подал в отставку. Причиной возможного ухода неназванные источники в правительстве региона называют отсутствие карьерных перспектив и ситуацию с концессией мусоропереработки.

Антон Старосельский был назначен на пост в 2021 году. Как напоминает ИА REGNUM, за последнее время должности в правительстве Орловской области покинули уже несколько чиновников: заместитель губернатора Татьяна Крымова, руководитель департамента внутренней политики Алексей Брызгалов, руководитель облздрава Станислав Шувалов, глава департамента промышленности Максим Петров.