Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес 15 ноября не присутствовал на неформальном обеде с лидерами «Большой двадцатки» и международных организаций.

Konstantinos Trovas Индонезия. Остров Бали

Также отмечается, что это мероприятие пропустил и президента США Джо Байден, а также президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости. Не было также и главы российской делегации на G20. В это время у министра иностранных дел России Сергея Лаврова была заранее запланированная встреча с китайским коллегой Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите G20 в Индонезии за несколько минут перед выступлением президент Аргентины Альберто Фернандес почувствовал себя плохо. Согласно заключению медиков, у лидера Аргентины было пониженное давление и головокружение. Причиной проблем со здоровьем мог стать тепловой удар.

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Добавим, что президент США Джо Байден примерно на полчаса опоздал на место проведения заседания саммита G20 на индонезийском острове Бали, из-за чего начало первой сессии было отложено.

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