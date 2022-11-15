Белград, , 11:00 — REGNUM Советник Главы Чечни Рамзана Кадырова в арабских и мусульманских странах Турко Даудов встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Он передал лидеру братского сербского народа слова благодарности от руководителя Чечни за поддержку России в непростой политической ситуации.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также Турко Даудов подарил Александру Вучичу национальную бурку и папаху горцев. По его словам, подарок символизирует твердость сербов, которая сродни суровому характеру жителей Кавказа, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Как отметил Даудов, в настоящей непростой ситуации, когда Россия выступила против «навязываемой чуждой идеологии» и почти весь западный мир стал против неё, братский народ Сербии поддержал Россию.