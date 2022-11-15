Советник Кадырова подарил бурку и папаху президенту Сербии Вучичу
Белград, 15 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Советник Главы Чечни Рамзана Кадырова в арабских и мусульманских странах Турко Даудов встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Он передал лидеру братского сербского народа слова благодарности от руководителя Чечни за поддержку России в непростой политической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Чечня
Также Турко Даудов подарил Александру Вучичу национальную бурку и папаху горцев. По его словам, подарок символизирует твердость сербов, которая сродни суровому характеру жителей Кавказа, пишет ИА «Чечня Сегодня».
Как отметил Даудов, в настоящей непростой ситуации, когда Россия выступила против «навязываемой чуждой идеологии» и почти весь западный мир стал против неё, братский народ Сербии поддержал Россию.
«Несмотря на все трудности и колоссальное давление, оказываемое Европой, руководство и народ Сербии не только не выступили против, но и показали свою поддержку РФ. В связи с этим Рамзан Кадыров попросил меня лично высказать вам свое уважение и передать, что многовековые братские отношения России и Сербии в очередной раз показали свою прочность», — цитирует Даудова ИА «Чечня Сегодня».