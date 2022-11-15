Киев, 15 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В захваченной режимом Киева Харьковской области на территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 15 ноября из онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тревога!

При этом уточняется, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 09:55 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позицию Киева о нежелании проводить переговоры с Москвой подтверждают слова главы киевского режима В. Зеленского о том, что никакого «Минска-3» якобы «не будет».