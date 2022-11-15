Уфа, 15 ноября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Автозаправщик опрокинулся в кювет в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Утром 15 ноября спасатели Стерлитамакского района получили информацию о том, что на 103 км автотрассы Уфа — Оренбург около н. п. Подлесное автозаправщик съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

«В целях предотвращения воспламенения пролитого топлива сотрудниками МЧС России, прибывшими на место, создана пенная подушка», — сообщили в пресс-службе.

К счастью обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.