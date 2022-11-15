Бухарест, 15 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Из-за серьезной аварии в столице Румынии Бухаресте было частично блокировано движение на одной из самых оживленных линий метрополитена. Об этом 15 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Pixabay.com В метро

Согласно предварительным сообщениям, инцидент произошел около 08:00 утра по местному времени (09:00 мск). По некоторым данным, в результате происшествия тяжелую травму получил один человек.

Сейчас движение метро в центре Бухареста осуществляется по альтернативным линиям. На место выехали бригады скорой помощи.

Другой информации нет.

Напомним, метро Бухареста является одной из крупнейших подземных магистралей в Восточной Европе. Протяженность его линий составляет 71 км.