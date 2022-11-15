Москва, 15 ноября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Позицию Киева о нежелании проводить переговоры с Москвой подтверждают слова главы киевского режима В. Зеленского о том, что никакого «Минска-3» якобы «не будет». Об этом 15 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Абсолютно подтверждают», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, подтверждают ли такие слова Зеленского нежелание Киева вести переговоры с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко рассказал, что силы ЛНР за прошедшие сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ.