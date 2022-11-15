Москва, , 10:25 — REGNUM Заявление ООН о том, что к 15 ноября 2022 года число людей на Земле достигло восьми миллиардов, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Одни люди считают, что цифра преувеличена, другие — что это и есть истинный повод для войн и эпидемий. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Планета Иван Шилов © ИА REGNUM

«А на деле раза в два меньше. Население Китая, к примеру, в реальности миллионов пятьсот-шестьсот, не больше», — считает Дмитрий Увицких.

«Для понижения популяции людей как раз и существуют войны и искусственное заражение летальным болезнями. Что сейчас и происходит», — считает Евгений.

«Для этого и нужны конфликты. Для сокрашения населения и безработницы. Больно говорить так, но факт!» — соглашается Сергей Кузьмичев.

«Сколько же необходимо ежедневно продуктов, чтобы прокормить такое количество народа?» — спрашивает Ирина В.

«Бред, в России точно большие семьи — редкость. Чтобы такое число было, нужно чтобы каждый человек имел семью. И в каждой семье было, как минимум, три ребёнка!» — считает Владимир Терентьев.

«Основной прирост населения — в бедных странах. Не до контрацепции им», — рассуждает Алексей.

«Это бред. Сейчас скажут, что нас слишком много и надо есть кузнечиков. Есть совершенно другая статистика. Все население мира может уместиться в одном штате Техас, при этом плотность населения там будет все равно меньше текущей плотности населения города Нью Йорка. Не надо слушать бред климатоистериков», — соглашается Марина Гусева.

«На Земле живет 8 млрд, а сходить за меня на работу некому» — смеется Наталья Скворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что число людей на Земле достигло восьми миллиардов, 15 ноября сообщила пресс-служба ООН. В организации отметили, что это «историческая веха в развитии человечества».