Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM В Ленинградской области за 7,9 млрд рублей отремонтируют 30-километровый участок федеральной трассы Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия). Это следует из лота, опубликованного на сайте госзакупок, передает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт трассы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказчиком работ выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад имени Н. В. Смирнова» Федерального дорожного агентства». Приступить к ремонту участка подрядчик должен будет 15 мая 2023 года, а завершиться работы должны не позднее 8 октября 2024 года.

Специалисты должны будут провести капитальный ремонт на участке с 80-го по 111-й км трассы. Он затрагивает Гатчинский и Лужский районы Ленобласти. Ремонт будет включать разработку рабочей документации и обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

Согласно содержанию документов закупки, исполнитель должен будет провести демонтажные работы, разбить временные дороги и нанести разметку, выполнить ряд других работ.

Заявки на участие в закупке будут принимать до 30 ноября. Итоги подведут 5 декабря.

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