Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Ленинградской области за 7,9 млрд рублей отремонтируют 30-километровый участок федеральной трассы Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия). Это следует из лота, опубликованного на сайте госзакупок, передает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт трассы

Заказчиком работ выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад имени Н. В. Смирнова» Федерального дорожного агентства». Приступить к ремонту участка подрядчик должен будет 15 мая 2023 года, а завершиться работы должны не позднее 8 октября 2024 года.

Специалисты должны будут провести капитальный ремонт на участке с 80-го по 111-й км трассы. Он затрагивает Гатчинский и Лужский районы Ленобласти. Ремонт будет включать разработку рабочей документации и обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

Согласно содержанию документов закупки, исполнитель должен будет провести демонтажные работы, разбить временные дороги и нанести разметку, выполнить ряд других работ.

Заявки на участие в закупке будут принимать до 30 ноября. Итоги подведут 5 декабря.