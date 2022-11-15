Геническ, Херсонская область, , 10:23 — REGNUM Киевские власти запускают фейки о взятии города Алешки Херсонской области, утверждения не соответствуют действительности. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это всё не соответствует действительности. Обстрелы идут, но никаких [киевских] войск там не было, нет и не будет. Это всё фейк, которым [киевский режим] пытается посеять смуту в умах людей», — приводит РИА Новости слова представителей администрации.

Ранее в подконтрольных Киеву телеграм-каналах появились данные о взятии ВСУ города Алешки, расположенного на левом берегу Днепра неподалёку от Херсона.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска перешли реку Днепр на заранее подготовленные позиции, оставив город Херсон.