Самара, 15 ноября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве Самарской области и Наманганской области Узбекистана заключено в Самаре. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

Https://www.ryazangov.ru/ Сотрудничество России и Узбекистана

Сообщается, что соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, социально-культурной, научно-технической и гуманитарной сферах было подписано в ходе встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с делегацией Наманганской области Узбекистана во главе хокимом Шавкатом Абдуразаковым.

Отмечается, что внешнеторговый оборот между Самарской областью и Узбекистаном за шесть месяцев 2022 года составил 117,2 млн долларов, что составляет 143,8% от уровня аналогичного периода прошлого года.

«Тем не менее, есть, конечно, большой потенциал дополнительного роста внешнеторгового оборота», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Хоким Наманганской области также отметил, что сотрудничество Узбекистана и Самарской области имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Он выразил интерес в реализации совместных проектов с предприятиями Самарской области, осуществляющими свою деятельность в сфере транспорта, металлообработки, металлургии, продуктов питания, производства пластмассовых изделий, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что Азаров отметил перспективность развития экспортных поставок в Наманганскую область продукции агропромышленного и промышленного комплексов Самарской области, открытие в регионе торгово-распределительного центра Наманганской области, создание совместных производств в текстильной промышленности.

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