Вашингтон, 15 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден надеется, что Нэнси Пелоси не уйдёт с поста спикера палаты представителей после нападения на её мужа. Об этом сообщает издание Politico.

Congress.gov Нэнси Пелоси

В ноябре дом четы Пелоси в Сан-Франциско подвергся нападению. Нэнси Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне, а её муж Пол пострадал. В настоящее время он проходит реабилитацию.

По информации издания, Пелоси намеревалась оставить свой пост на фоне волны побед республиканцев на промежуточных выборах в США, но решила остаться до оглашения результатов выборов. Вероятно, она останется, если республиканцы получат преимущество не более чем в один-два голоса.

«Я знаю, что семья на первом месте, но я надеюсь, вы останетесь», — сказал Байден в телефонном разговоре с Пелоси.

Как сообщало ИА REGNUM, Пелоси высказалась в поддержку участия Байдена в президентских выборах 2024 года. По её словам, у действующего президента США «замечательный список достижений».

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