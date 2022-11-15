Ярославль, , 20:15 — REGNUM Все мобилизованные из Ярославской области получили ежемесячное денежное содержание в 195 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Мобилизованные в центре подготовки Правительство Ярославской области

На всех военнослужащих оформлены банковские счета. Напомним, кроме федерального денежного содержания мобилизованным положена региональная единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей (для добровольцев — 100 тысяч).

Для получения региональной выплаты необходимо заполнить заявление. Власти говорят, что это можно сделать в любом месте дислокации.

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