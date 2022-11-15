Ярославль, 15 ноября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Все мобилизованные из Ярославской области получили ежемесячное денежное содержание в 195 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Правительство Ярославской области Мобилизованные в центре подготовки

На всех военнослужащих оформлены банковские счета. Напомним, кроме федерального денежного содержания мобилизованным положена региональная единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей (для добровольцев — 100 тысяч).

Для получения региональной выплаты необходимо заполнить заявление. Власти говорят, что это можно сделать в любом месте дислокации.