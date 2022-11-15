Луганск, 15 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ, сообщил 15 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал Народной милиции ЛНР.

Также было уничтожено танк две артиллерийские установки, семь бронетранспортёров; 12 единиц специальной автомобильной техники и один танк ВСУ.