Расторжение договора о Ленском мосте позволяет тянуть время — эксперт
Якутск, 15 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Якутия будет продолжать исполнять свои обязательства перед частными инвесторами, тем самым бюджет республики будут продолжать доить. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале политобозреватель и журналист Виталий Обедин, комментируя расторжение договора о строительстве моста с целью оптимизировать проект.
Читайте также: Договор о возведении моста через Лену в Якутии расторгнут
Он выразил недоумение, что в этих условиях власти республики продолжают ждать возведения мостового перехода и не пытаются сделать комфортной переправу людей с одного берега Лены на другой в тех условиях, которые есть.
Как сообщало ИА REGNUM, после того, как выросла стоимость строительства мостового перехода через реку Лена, её снова намерены снижать. Этим займутся инвесторы проекта — Группа ВИС, Сбербанк и «Ростех». Проект договора о возведении моста расторгнут и будет подаваться на экспертизу заново после оптимизации.