Якутск, 15 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Якутия будет продолжать исполнять свои обязательства перед частными инвесторами, тем самым бюджет республики будут продолжать доить. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале политобозреватель и журналист Виталий Обедин, комментируя расторжение договора о строительстве моста с целью оптимизировать проект.

Алексюнина Татьяна Проект Ленского моста

Читайте также: Договор о возведении моста через Лену в Якутии расторгнут

«Что интересно, расторгнут он по инициативе заявителя, то есть нашего «частного партнера» в лице «Восьмой концессионной компании» (читай, «ВИС»). Это расторжение с планами на «передел проекта» позволяет ещё немного потянуть время, продолжая доить бюджет Якутии. Согласно концессионному соглашению подписанному с «Восьмой» отсутствие федерального финансирования не является основанием для неисполнения Якутией своих финансовых обязательств перед частниками», — отметил эксперт.

Он выразил недоумение, что в этих условиях власти республики продолжают ждать возведения мостового перехода и не пытаются сделать комфортной переправу людей с одного берега Лены на другой в тех условиях, которые есть.

«Вместо этого у нас полная импотенция власти с наведением порядка на паромах, нелепые конфликты и полумеры с «подушками», потеря контроля за работой речпорта… Такое ощущение, что все у них как-то проходит под лозунгом — «построим мост, все эти проблемы сами отпадут». Но мост-то строится с 2006 года, и все никак не построится. А люди живут в настоящем!» — подчеркнул Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как выросла стоимость строительства мостового перехода через реку Лена, её снова намерены снижать. Этим займутся инвесторы проекта — Группа ВИС, Сбербанк и «Ростех». Проект договора о возведении моста расторгнут и будет подаваться на экспертизу заново после оптимизации.