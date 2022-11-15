* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 15 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Международная организация Amnesty International потребовала немедленного освобождения Зарифы Якуби, Фархат Попользаи, Хумайры Юсуф и их соратниц, арестованных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние десять дней в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) ArmyAmber Афганистан

Самира Хамиди, официальный представитель Amnesty International, назвала аресты «подавлением мирного протеста против репрессивной политики» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 3 ноября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Зарифу Якуби, активистку борьбы за права женщин, и ряд её соратниц во время пресс-конференции в Даште-Барчи, Кабул. Эти женщины хотели объявить о создании «Движения афганских женщин за равенство».

После этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 10 и 14 ноября соответственно арестовали Фархат Попользаи, участницу «Стихийного движения борющихся женщин Афганистана», и Хумайру Юсуф, ещё одну активистку.

Самира Хамиди, выразив обеспокоенность положением задержанных, заявила, что эта акция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «усилит атмосферу страха под сенью бесконтрольной репрессивной системы».

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид обвинил этих активистов в том, что они «выполняют приказы извне». Однако Amnesty International отвергает это утверждение и заявляет, что эти активистки действовали на основе принципа «свободы выражения мнений и мирных собраний».

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, женщины неоднократно выступали с протестами против закрытия школ, лишения их прав и свобод, а разведка радикалов арестовала ряд протестующих. Amnesty International заявляет, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали и жестоко обращались с задержанными женщинами.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто отказывались от предоставления свобод и прав женщинам под предлогом «неблагоприятной ситуации» в стране.