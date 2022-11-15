Москва, , 10:19 — REGNUM 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы («Единая Россия») Анатолий Карпов может общаться по телефону, но пока врачи не разрешают ему покидать больницу. Об этом 15 ноября сообщил помощник Карпова Альберт Степанян.

Анатолий Карпов Veni Markovski

«У Анатолия Евгеньевича без изменений. Идёт на поправку. На мобильной связи. Но врачи не разрешают покидать больницу», — приводит слова Степаняна ТАСС.

Напомним, в конце октября 71‑летний Карпов был госпитализирован после падения и сотрясения мозга.

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