Москва, 15 ноября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы («Единая Россия») Анатолий Карпов может общаться по телефону, но пока врачи не разрешают ему покидать больницу. Об этом 15 ноября сообщил помощник Карпова Альберт Степанян.

Veni Markovski Анатолий Карпов

«У Анатолия Евгеньевича без изменений. Идёт на поправку. На мобильной связи. Но врачи не разрешают покидать больницу», — приводит слова Степаняна ТАСС.

Напомним, в конце октября 71‑летний Карпов был госпитализирован после падения и сотрясения мозга.