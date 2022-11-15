Мелитополь, , 10:17 — REGNUM Тела своих погибших на линии соприкосновения в Запорожской области во время режима тишины не забирают боевики ВСУ. Об этом 15 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наши артиллеристы говорят, что ВСУ «прут и прут». После боестолкновений они тела не убирают, и те остаются в поле», — приводит его слова ТАСС.

При этом глава движения «Мы вместе с Россией» отметил, что в период так называемого «режима тишины» имеется возможность забрать тела своих погибших, однако бандеровские формирования этого не делают.

«Объяснений этому два: чтобы не показывать потери, и чтобы объявить человека пропавшим без вести, а три месяца зарплата идёт в воинское подразделение, её получает командир», — пояснил Рогов, уточнив, что такого рода факты со стороны ВСУ наблюдаются регулярно.

Как сообщало, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).