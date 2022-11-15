Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера с 1 кг наркотиков в кишечнике, сообщили 15 ноября в пресс-службе Пулковской таможни.

Наркотики в кишечнике наркокурьера t. me/customs_rf

25-летнего мужчину, который доставил в Россию партию «жидкого» наркотика из Бразилии, вычислили в ходе оперативных мероприятий. За перевозку наркотика в собственном теле курьер должен был получить 300 тыс. рублей.

«Наркотик находился в 32 контейнерах, сокрытых в его желудочно-кишечном тракте», — рассказали в ведомстве.

После задержания молодого человека правоохранительные органы также задержали рядом с аэропортом местную жительницу, которая должна была получить наркотик и реализовать его на территории Санкт-Петербурга.

«Она же оказалась и организатором канала контрабанды», — добавила в таможне, уточнив, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.