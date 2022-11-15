Симферополь, 15 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено 16 ноября с 04:00 до 16:00, сообщили в министерстве транспорта Республики Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крымский мост

Приостановка движения связана с необходимостью проведения технологических работ.

«В период данного времени просим не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно. Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации», — уточнили в Минтрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливалось 12 ноября. Специалисты ведут работы по восстановлению двух пролётов моста, повреждённых в результате террористического акта.