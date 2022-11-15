Пхеньян, 15 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В КНДР считают критику Канады относительно ответа Пхеньяна на американо-южнокорейские учения Vigilant Storm провокацией. Об этом говорится в официальном заявлении МИД КНДР, передаёт 15 ноября ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Уточняется, что в рамках военных учений над Корейским полуостровом пролетели 240 истребителей и ядерных стратегических бомбардировщиков.

«Этого достаточно, чтобы вести полноценную войну. Это явная политическая провокация против нашей республики», — подчёркивается в материале.

По мнению МИД КНДР, Канаде не стоит слепо следовать линии США, а справедливо и объективно оценивать ситуацию на Корейском полуострове и вести независимую политику по отношению к КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР решительно осуждает Соединенные Штаты и их сателлитов за несправедливое отношение в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Читайте также: КНДР осудила несправедливые претензии США и их союзников в Совбезе ООН