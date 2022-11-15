Мелитополь, 15 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв. Об этом 15 ноября сообщили в администрации города.

Niklas Freidwall Взрыв

Происшествие случилось в 8:40 на бульваре 30 лет Победы. У жилого дома №6 взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате оказались повреждены балкон и окно квартиры на первом этаже.

«Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва», — говорится в информации.

Уточняется, что пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение больницы.