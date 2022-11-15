Иркутск, , 10:13 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2022 года экономика Иркутской области выдерживает негативные последствия санкционного давления и пандемии коронавируса, сообщили 15 ноября в пресс-службе правительства региона по итогам выступления первого заместителя губернатора — председателя правительства Приангарья Константина Зайцева на заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона.

Экономика Иркутской области выдерживает негативные последствия санкций и пандемии Правительство Иркутской области

Индекс промышленного производства составил 104,1%. Сохраняются высокие темпы в строительстве: в первом полугодии — 2022 рост объема работ в этой сфере достиг 111,3% к соответствующему периоду 2021-го. Темпы роста заработной платы в промышленном секторе Иркутской области составили 21%, что превышает уровень инфляции.

«Мы видим положительную динамику, но нужно держать, что называется, руку на пульсе. Важно сделать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы предприятий региона, создания новых организаций, которые будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также нужно налаживать экономику в муниципальных образованиях области. Это будет способствовать развитию экономики региона в целом», — подчеркнул Константин Зайцев.

Как отметила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун, положительную динамику основных экономических показателей сегодня удалось сохранить, в том числе, благодаря принятым мерам по поддержке бизнеса и населения.

Проведены мероприятия по снижению фискальной нагрузки на бизнес. В два раза снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для пострадавших отраслей, а также предусмотрены налоговые льготы для субъектов инвестиционной и научной деятельности, сферы информационных технологий. Большая работа проводится по вовлечению новых компаний в экспортную деятельность. Рабочая группа «Экспортный десант» на местах рассматривает возможные меры поддержки экспортеров.

Активно используется организованный Минпромторгом России «Сервис импортозамещения». На данной площадке зарегистрировано 184 предприятия Иркутской области, более 3 тысяч видов продукции, проведено порядка 3,5 тысячи тендеров на закупку импортозамещающих товаров.

Произведена докапитализация регионального Фонда развития промышленности, который выдает займы под 1-3% годовых, а также реализует компенсационные программы по возмещению затрат за транспортировку продукции и для проектов импортозамещения.

Также докапитализирован региональный Фонд микрокредитования, с прошлого года для бизнеса Приангарья «заморожена» процентная ставка на уровне 5% годовых.

«Мы готовы реагировать на вызовы и оперативно принимать решения для сдерживания всех негативных факторов», — сказала Наталья Гершун.

Среди прочего, сейчас остро стоит вопрос подключения новых предприятий к электроэнергии — таких в регионе более 20. Ведется совместная работа с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области для решения данного вопроса.

Константин Зайцев поручил министерству экономического развития региона более активно включаться в создание новых производств, работать совместно с муниципалитетами, помогать им в поиске и поддержке инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2022 года предпринимателям Иркутской области на Цифровой платформе МСП. РФ стали доступны восемь региональных мер поддержки.

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